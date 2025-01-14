Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 815 подписчиков

Mash: обломки БПЛА упали рядом с Паралимпийской базой в Алексине

Mash: обломки БПЛА упали рядом с Паралимпийской базой в Алексине

Обломки украинского БПЛА, атаковавшего Тульскую область, упали рядом со спортивной базой.Обломки беспилотника, который был сбит в Тульской области, упали рядом со спортивной Паралимпийской базой «Ока» в Алексине.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх