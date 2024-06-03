КНР раскрыла двух завербованных МИ-6 шпионов

Министерство госбезопасности Китая раскрыло крупное дело о шпионаже с участием британской разведки. Пекин заявил, что Лондон завербовал двух сотрудников центральных государственных органов КНР, следует из данных МГБ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии