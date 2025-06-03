В Госдуме высказались об отмене ОГЭ в школах

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по просвещению Яна Лантратова в интервью радио Sputnik заявила, что полная отмена Основного государственного экзамена (ОГЭ), вопрос об отказе от которого рассматривается в нижней палате российского парламента, принесет огромную пользу всей системе образования.