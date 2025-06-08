Отец Маска прибыл в Москву для участия в «Форуме будущего 2050». В скандале с Трампом обвиняет сына

В Москву прибыл отец американского миллиардера, до недавнего времени главы ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) в администрации президента США Дональда Трампа Илона Маска — Эррол Маск.
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