Politico: дни канцлера Германии Шольца сочтены

Вопрос сейчас не в том, выживет ли правительство канцлера Германии Олафа Шольца, а в том, как долго. Иными словами, это лишь вопрос времени, и позиция самого политика тут не играет никакой роли, полагают аналитики издания Politico.
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