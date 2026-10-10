На Кубани закрытия кафе выросли на 64% за год

В Краснодарском крае за январь—сентябрь 2026 года закрылись 2167 кафе, ресторанов и баров — на 35,9% больше, чем за тот же период прошлого года, при этом число новых заведений выросло лишь на 12,2% и составило 2677.
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