Мусс из яблок и черноплодки

Яблочный мусс — это лёгкий, воздушный десерт с нежной текстурой, который готовят из яблочного пюре с добавлением загустителя ( в данном рецепте желатин)и взбивают до пышности.
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