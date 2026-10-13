Юрист Маз назвала подработки для россиян с постоянной работой

Работу курьером, барменом или оператором кол-центра можно совмещать с основной занятостью. Главный юрист платформы «Наймикс» Яна Маз посоветовала учитывать не только оплату, но и привычный ритм жизни, сообщает NEWS.
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