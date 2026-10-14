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Учёные нашли возможные признаки смертельной болезни на картине Боттичелли

Учёные нашли возможные признаки смертельной болезни на картине Боттичелли

Внешность Симонетты Веспуччи, которую считают музой Сандро Боттичелли, могла сохранять не только представление о красоте эпохи Возрождения, но и признаки смертельной болезни.

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