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Де Дзерби — о возвращении Мудрика: «Еще один мой сын. Очень рад за него. Это особенный футболист»

Де Дзерби — о возвращении Мудрика: «Еще один мой сын. Очень рад за него. Это особенный футболист»

Главный тренер «Тоттенхэма» Роберто Де Дзерби после победы над «Челси» (2:1) в товарищеском матче прокомментировал окончание дисквалификации украинского вингера синих Михаила Мудрика, которого он тренировал в «Шахтере».

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