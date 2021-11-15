☭КОМПАС

51 325 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Так есть или нет пророки в своём отечестве?

Так есть или нет пророки в своём отечестве?

Не, ну а что, сижу я такой весь в белом и стучу иногда по клаве, как оно там, например, в Европке накануне её развала с переходом в межевропейскую резню всех со всеми.

Вернуться к статье
Обсудить
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Igor Semirechenskiy
А то! А если вкратце по Марксу, то капитализм "производит слишком много нужных вещей и слишком много лишних людей", значит социализм нужен, чтобы вещи перестали убивать людей, ведь так просто, и чай не бином Ньютона это уже понять-то, если мы всё ещё люди, а не конченые барыги и жлобы?
Ответить
1
15 час.

Картина дня

наверх