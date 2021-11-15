Так есть или нет пророки в своём отечестве?

Igor Semirechenskiy

А то! А если вкратце по Марксу, то капитализм "производит слишком много нужных вещей и слишком много лишних людей", значит социализм нужен, чтобы вещи перестали убивать людей, ведь так просто, и чай не бином Ньютона это уже понять-то, если мы всё ещё люди, а не конченые барыги и жлобы?