В Сирии трое военных пострадали из-за атак со стороны террористов. Об этом 16 ноября сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан I ранга Олег Игнасюк.
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