Оспа обезьян атакует детей, причем в основном младшего возраста - выводы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Об этом в среду, 6 июля, в ходе брифинга сообщила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.
Популярные статьи
- Печаль приговоренных: донецкий парламент досрочно отменил мораторий на смертную казнь
- Венгры не намерены делиться своим газом из России с инициаторами антироссийских санкций в Евросоюзе
- Цифры от Шойгу: даже огромные потери не помогли Украине удержать последние луганские города и поселки под своим контролем
Свежие комментарии