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Оспа обезьян атакует детей, причем в основном младшего возраста - выводы ВОЗ

Оспа обезьян атакует детей, причем в основном младшего возраста - выводы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Об этом в среду, 6 июля, в ходе брифинга сообщила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.

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