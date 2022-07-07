Оспа обезьян атакует детей, причем в основном младшего возраста - выводы ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зафиксировала случаи заражения детей оспой обезьян. Об этом в среду, 6 июля, в ходе брифинга сообщила глава секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунд Льюис.