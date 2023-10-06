Быстров выступил за увольнение Абаскаля

Владимир Быстров считает, что главному тренеру «Спартака» больше не следует давать шанса. Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился мыслями о позициях наставника красно-белых Гильермо Абаскаля.
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