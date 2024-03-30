«Чисто Питер» сыграет с NBSK, Tru Fighters – с Hockey Brothers в хоккейной Медиалиге

31 марта, воскресенье «Чисто Питер» – NBSK, начало в 13:30 «Титан» – «Чемпион», начало в 15:45 Tru Fighters – Hockey Brothers, начало 18:30 «Звезда России» – ХК «10», начало в 20:30 Примечание: время начала матчей – московское.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии