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  • Михаил Мамонов
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«Чисто Питер» сыграет с NBSK, Tru Fighters – с Hockey Brothers в хоккейной Медиалиге

31 марта, воскресенье «Чисто Питер» – NBSK, начало в 13:30 «Титан» – «Чемпион», начало в 15:45 Tru Fighters – Hockey Brothers, начало 18:30 «Звезда России» – ХК «10», начало в 20:30 Примечание: время начала матчей – московское.

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