Хотите узнать, какой будет следующая весна? 🍂🍂🍂Посмотрите сегодня, как желтеют березки: если сверху – весна ранняя, если с нижних веток – поздняя.
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Хотите узнать, какой будет следующая весна? 🍂🍂🍂Посмотрите сегодня, как желтеют березки: если сверху – весна ранняя, если с нижних веток – поздняя.