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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Хотите узнать, какой будет следующая весна

Хотите узнать, какой будет следующая весна? 🍂🍂🍂Посмотрите сегодня, как желтеют березки: если сверху – весна ранняя, если с нижних веток – поздняя.

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