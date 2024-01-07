После скандальной «голой» вечеринки Филипп Киркоров уехал на заработки в Дубай

Исполнитель спасает свою карьеру за пределами России.Филипп Киркоров, которого после «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» спешно начали вырезать из новогодних шоу, решил не отчаиваться и подзаработать за пределами России.
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