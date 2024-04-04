Российские скалолазы не примут участия в Олимпийских играх в Париже. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Международной федерации спортивного скалолазания, единственной возможностью отобраться на Олимпиаду является серия турниров в Шанхае и Будапеште.
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