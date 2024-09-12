Он прибыл в Петербург в честь важного праздника К причалу у моста Александра Невского пришвартовался корабль «Полтава», который прибыл в Петербург в честь важного праздника – 12 сентября исполняется 300 лет с момента переноса мощей Святого Благоверного князя Александра Невского в город.