Некоторые замечания на тему нынешней СВО на Украине и тех исторических параллелей, которые автора настоятельно заставляет проводить текущая ситуация в мировой политике, связанная с Россией и перспективами её дальнейшего существования на географической карте.
СТАРЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
Емко и правдиво
Ответить
17 час.
генрих кан
Слава Богу есть у нас, в стране говорунов, еще умные и правдивые люди. Это дает возможность надеяться, что не все еще потеряно и где-то вдалеке нам светит улучшение жизни.
Ответить
4 час.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
Как всегда в точку
Ответить
5 мин.
Свежие комментарии