Новости, события, факты

146 641 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • YYYYYYY XXXXXXX
    Как всегда в точкуСТАРЫЕ СКАЗКИ О Г...
  • Кусаин Альменов
    Полностью с Вами согласен. Однако кто будет проводить эти репрессии? Репрессивный аппарат с времён Никиты Сергеича ве...Философ Дугин: «Я...
  • Людмила Свириденко
    Боррель:"не исключено, что русские причастны к замедлению украинского контрнаступа". Вы там в Европе все такие тупые ..."Ни оружие, ни гу...

СТАРЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ

СТАРЫЕ СКАЗКИ О ГЛАВНОМ

Некоторые замечания на тему нынешней СВО на Украине и тех исторических параллелей, которые автора настоятельно заставляет проводить текущая ситуация в мировой политике, связанная с Россией и перспективами её дальнейшего существования на географической карте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Третьяк
Емко и правдиво
Ответить
17 час.
генрих кан
Слава Богу есть у нас, в стране говорунов, еще умные и правдивые люди. Это дает возможность надеяться, что не все еще потеряно и где-то вдалеке нам светит улучшение жизни.
Ответить
4 час.
YX
YYYYYYY XXXXXXX
Как всегда в точку
Ответить
5 мин.

Картина дня

наверх