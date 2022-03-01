"Стоят все, не проехать": серьезные ДТП полностью сковали популярную дорогу Владивостока

"Стоят все, не проехать": серьезные ДТП полностью сковали популярную дорогу Владивостока

Жители Владивостока рассказали в социальной сети Instagram dpskontrol125rus (12+) о нескольких серьезных ДТП, которые сейчас буквально сковали популярную дорогу города.

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