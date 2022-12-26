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“Теряем людей из-за чрезмерной смертности”: академик НАН Украины Либанова о сокращении населения страны

“Теряем людей из-за чрезмерной смертности”: академик НАН Украины Либанова о сокращении населения страны

Академик НАН Украины, директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Элла Либанова заявила в разговоре с корреспондентом агентства “Укринформ”, что в стране наблюдается катастрофическое падение рождаемости, которое в 2023 году только увеличится.

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