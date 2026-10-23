Утренняя скованность и боль в мышцах могут быть связаны с условиями сна и положением тела ночью. На возможные причины такого дискомфорта указали специалисты по сну Шелби Харрис и Николь Айхельбергер, а также физиотерапевт Бретт Лаффин, передает Yahoo.
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