Утренняя скованность и боль в мышцах могут быть связаны с условиями сна и положением тела ночью. На возможные причины такого дискомфорта указали специалисты по сну Шелби Харрис и Николь Айхельбергер, а также физиотерапевт Бретт Лаффин, передает Yahoo.