Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог

Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории, передает телеканал Fox News"Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия … .