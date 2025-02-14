Западу необязательно признавать потерянные Украиной территории - Келлог

Специальный посланник США по вопросам урегулирования украинского конфликта Кит Келлог заявил, что западным странам необязательно признавать утраченные Украиной территории, передает телеканал Fox News"Мы не стремимся вернуться к границам 2014 года, которые существовали до того, как Россия … .
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