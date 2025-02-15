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Кибермошенники увели у россиян 170 млрд рублей: Дмитрий Лазаров о способах защиты в Сети

Кибермошенники увели у россиян 170 млрд рублей: Дмитрий Лазаров о способах защиты в Сети

В 2024 году жители России лишились 170 млрд рублей из-за действий кибермошенников. По словам генерального директора «УК «ЭР СИ Групп» Дмитрия Лазарова, обманщиков становится больше в условиях постоянного развития интернет-технологий.

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