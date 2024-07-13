Раскрыта закономерность в финансовом поведении россиян перед отпуском

Большинство россиян (76%) чаще всего сокращают траты перед отпуском. Основные статьи экономии — покупки по акциям и скидкам (67%), отказ от походов в кафе и рестораны (28%), также многие (45%) берут в магазин спмисок покупок, чтобы не купить лишнего, говорится в исследовании Fix Price и РОМИР, которое есть в распоряжении «Газеты.