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Раскрыта закономерность в финансовом поведении россиян перед отпуском

Большинство россиян (76%) чаще всего сокращают траты перед отпуском. Основные статьи экономии — покупки по акциям и скидкам (67%), отказ от походов в кафе и рестораны (28%), также многие (45%) берут в магазин спмисок покупок, чтобы не купить лишнего, говорится в исследовании Fix Price и РОМИР, которое есть в распоряжении «Газеты.

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