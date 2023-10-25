ХАМАС: при проведении наземной операции Израиль ждет беспрецедентное поражение

Заместитель главы политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури в интервью телеканалу Al Manar заявил, что военным Израиля в случае проведения наземной операции в секторе Газа будет нанесено "беспрецедентное поражение".
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