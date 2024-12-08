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Поездки на такси подорожали на треть, и это не предел

Поездки на такси подорожали на треть, и это не предел

Средний тариф на поездку в такси вырос на 13,8 процента с начала 2024 года, следует из данных Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, которые есть в распоряжении «Парламентской газеты».

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