Поездки на такси подорожали на треть, и это не предел

Средний тариф на поездку в такси вырос на 13,8 процента с начала 2024 года, следует из данных Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, которые есть в распоряжении «Парламентской газеты».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии