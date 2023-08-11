Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

«Голден Стэйт» пригласил в тренировочный лагерь лучшего по подборам в Лиге развития

Центровой Джейс Джонсон примет участие в тренировочном лагере «Голден Стэйт». Джонсон, который в прошлом сезоне стал лучшим в Лиге развития по подборам (13,5 в среднем за игру), поборется за возможность подписать двусторонний контракт с «Уорриорз».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх