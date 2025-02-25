Как зарплата врачей влияет на кадровый дефицит в здравоохранении

МОСКВА, 25 февраля, ФедералПресс. По мнению председателя профсоюза работников здравоохранения РФ Анатолия Домникова, решить проблему нехватки кадров и трудовой миграции можно при условии, что зарплаты врачей в разных регионах были бы соразмерны.