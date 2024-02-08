Зачем Путин снова вызвал панику в США

Не слышал интервью, но уверен, что Путин и близко не сказал народу Америки, что его власть играет с огнём и когда мы поймём, что пора, то США тут получат всё что им полагается! Сегодня Каргополов вертелся как уж на вопросы Саймса, что будет делать Россия при обстреле ВСУ дальнобойными ракетами, но так ничего и не добился. А дальность их 150-300 км. А он председатель комитета по обороне в Думе.

Natalija Osminina

Насколько верен Ваш прогноз, узнаем сёдни, по словам Пескова интервью выйдет 8 февраля. А что будет делать Россия, я Вам могу сказать то, что Каргополов не мог из соображений секретности. СВО началась из-за того, что Байден не захотел передвигать НАТО из восточной Европы. Значит, все дело в США- чем больше они вязнут в войнах (пока что только на БВ)- тем больше они забывают об Украине в своей предвыборной гонке. С точки зрения возможной ядерной ответки России, она выключила США- 5-ой статьей Устава НАТО США за Европу не впишутся. И это самое главное. Осталось несколько "ястребов" типа Блинкена и Нуланд, которые не в теме, что Россия сделала США ядерное предупреждение. Поэтому истерят в одном хоре с Лондоном. Исходя из этого Путин решил еще немного выждать для гарантии, тем более, что на носу российские выборы. А дальше его ходы понятны. После выборов свое слово скажет тов. Си на Тайване (а следом за ним может и тов. Ким) , тогда одновременно и Путин отдаст приказ наносить удары по военным заводам, аэродромам и военным базам Европы, участвующих в вооружении Украины. Для начала простыми ракетами. И когда Европа убедится, что США даже глазом не моргнут в их защиту, Лондону придется крепко призадуматься. Потому что следующие удары могут быть с ядерной начинкой. И США за Европу не впишутся никогда. Они её списали. Им не до нее. У них самих намечается банковский кризис и гражданская война.