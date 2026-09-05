Дмитриев прибыл во Внуково встречать Уиткоффа и Кушнера

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев приехал в аэропорт Внуково встречать спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, ожидаемых в Москве с визитом.