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Рим (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Норри, Хачанов – с Андресом Бурручагой, Алькарас – с Лайовичем, Зверев поборется с Уго Карабелли, Руне – с Комесаньей

Рим (ATP). 2-й круг. Медведев сыграет с Норри, Хачанов – с Андресом Бурручагой, Алькарас – с Лайовичем, Зверев поборется с Уго Карабелли, Руне – с Комесаньей

Карен Хачанов сыграет со 135-й ракеткой мира Романом Андресом Бурручагой. Сетка турнира здесь. Internazionali BNL D’Italia Рим, Италия 7 – 18 мая 2025 ATP Masters 1000 Призовой фонд – 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Второй круг Роман Андрес Бурручага (Аргентина)  Карен Хачанов (Россия) Дата проведения 9 мая, 12.

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