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Эксперт перечислил фразы, по которым можно распознать мошенников

Эксперт перечислил фразы, по которым можно распознать мошенников

Если возникли подозрения, что на связь вышел мошенник, эксперт рекомендует сразу прекратить общение и ничего не отвечать Упоминания ФСБ, МВД и ВСУ, угрозы уголовной ответственностью и заявления о находящихся в опасности деньгах могут указывать на разговор с мошенниками.

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