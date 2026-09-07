Эксперт перечислил фразы, по которым можно распознать мошенников

Если возникли подозрения, что на связь вышел мошенник, эксперт рекомендует сразу прекратить общение и ничего не отвечать Упоминания ФСБ, МВД и ВСУ, угрозы уголовной ответственностью и заявления о находящихся в опасности деньгах могут указывать на разговор с мошенниками.
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