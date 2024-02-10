Бывший советник Клинтона назвал ужасной ситуацию для демократов в США

Бывший советник 42-го президента США Билла Клинтона раскритиковал действующего главу государства Джо Байдена за реакцию на доклад специального прокурора Роберта Хура о хранении американским лидером секретных документов, в котором также упоминаются его проблемы с памятью.
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