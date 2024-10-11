Проект «Петербургский дизайн» начал представлять товары для дома Петербуржцы смогут купить товары для дома от местных производителей Проект «Петербургский дизайн» начал представлять товары для дома В Петербурге открыли первую точку продаж интерьерных решений участников проекта «Петербургский дизайн».
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