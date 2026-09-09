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ТАСС

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Переговоры Путина с То Ламом. Видеотрансляция завершена

Переговоры Путина с То Ламом. Видеотрансляция завершена

Президенты России и Вьетнама Владимир Путин и То Лам провели встречу. Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства.

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