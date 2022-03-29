ООН призвала расследовать случаи пыток российских военных на Украине

РИАМО - 29 мар. Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер высказалась о необходимости проведения расследования случаев пыток солдатами ВСУ взятых в плен российских военных, сообщает Федеральное агентство новостей.