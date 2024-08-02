Дом пострадал от взрыва газа. Алексей БУЛАТОВ В Нижнем Тагиле продолжают разбирать завалы на месте обрушения двух подъездов многоэтажки из-за взрыва газа.
Перед взрывом из дома вышли двое лжегазовиков в камуфляже: Жильцы рухнувшей пятиэтажки раскрыли пугающие подробности
Комментарии
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Виктор Луговой
"вы им скажите, мол к вам вчера заходила управляющая компания и сказала, что у меня все отлично. Посмотрите на реакцию обманщиков." Ну, - с высокой вероятностью лжегазовщики скажут "настоящие как раз мы, но от нас никто не ходил, значит, у вас были мошенники". Отвечают же телефонные мошенники на вопрос "а почему сейчас при каждом вашем следующем звонке у меня светится другой номер?", что-де "вирус подмены номеров стоит у вас в телефоне, и тем более мы сейчас должны дистанционно проверить ваш телефон и найти этот вирус... а то ваши деньги утекут к мошенникам".
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2 час.
Григорий Худенко
"Болевая точка" в РФ - газоснабжение. Сюда и бьют. Теракт!
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45 мин.
HotRS
Заголовок: Перед взрывом из дома вышли двое лжегазовиков в камуфляже ... В тексте: - Ходили люди в форме сотрудников газовой службы. Думаю, следующая статья будет с заголовком: Перед взрывом из дома вышли двое лжегазовиков с эмблемой трезубца, шевроном CIA, надписью на спине MI6 и жовто-блакитной лентой на рукаве. Напомню, что газовики были в форме, но без логотипа. А камуфляж это
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23 мин.
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