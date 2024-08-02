Перед взрывом из дома вышли двое лжегазовиков в камуфляже: Жильцы рухнувшей пятиэтажки раскрыли пугающие подробности

Виктор Луговой

"вы им скажите, мол к вам вчера заходила управляющая компания и сказала, что у меня все отлично. Посмотрите на реакцию обманщиков." Ну, - с высокой вероятностью лжегазовщики скажут "настоящие как раз мы, но от нас никто не ходил, значит, у вас были мошенники". Отвечают же телефонные мошенники на вопрос "а почему сейчас при каждом вашем следующем звонке у меня светится другой номер?", что-де "вирус подмены номеров стоит у вас в телефоне, и тем более мы сейчас должны дистанционно проверить ваш телефон и найти этот вирус... а то ваши деньги утекут к мошенникам".