В Мариуполе как минимум восемь больниц ставили эксперименты над больными по контрактам с западными фармкомпаниями

Заместитель председателя Совета Федерации, сопредседатель парламентской комиссии по расследованию преступлений украинского режима против детей Инна Святенко заявила, что цинизм в отношении экспериментов на украинцах шокирует.
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