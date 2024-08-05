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Царьград

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В деле теракта в "Крокусе" всплыли особые сим-карты: Как террористы кординировали свои действия, объяснил депутат

В деле теракта в "Крокусе" всплыли особые сим-карты: Как террористы кординировали свои действия, объяснил депутат

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн рассказал о координации в мессенджере при организации теракта в "Крокусе".

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