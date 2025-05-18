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Татар-информ

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Чай с хазратом: «Собираетесь в хадж – сходите к врачу. Там многие болезни обостряются»

Чай с хазратом: «Собираетесь в хадж – сходите к врачу. Там многие болезни обостряются»

Как совершить хадж без ошибок? Можно ли совершить его бесплатно? Где находится «гостиница тысячи звезд»? Какой маршрут выбрать? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» рассказал имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.

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