Чай с хазратом: «Собираетесь в хадж – сходите к врачу. Там многие болезни обостряются»

Как совершить хадж без ошибок? Можно ли совершить его бесплатно? Где находится «гостиница тысячи звезд»? Какой маршрут выбрать? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» рассказал имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.