Налоговая служба может предоставлять социальные налоговые вычеты проактивно: что это такое?

С 2024 года действует упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов, которые могут быть предоставлены физлицам, получившим платные медицинские услуги, а также услуги, связанные с добровольным медицинским страхованием, негосударственным пенсионным обеспечением, добровольным пенсионным страхованием и добровольным страхованием жизни и иные услуги.
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