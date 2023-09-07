Россия строит троянского коня

Северокорейцев надо призвать как добровольцев в украину. Западу это можно, а почему нам нельзя.

Олег Тимофеев

Не про то разговор. Они бояться военных из северной Корее в роли победителей. Не планируют они движухи в том районе . Никак. Это их слабое место. Вот откуда сумрачность на лицах Ленгли.