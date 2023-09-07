Мировые СМИ с подачи New York Times усердно обсуждают тему возможной встречи президента Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.
Россия строит троянского коня
Комментарии
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ЕС
Евгений Саваровский
Северокорейцев надо призвать как добровольцев в украину. Западу это можно, а почему нам нельзя.
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4 час.
Олег Тимофеев
Не про то разговор. Они бояться военных из северной Корее в роли победителей. Не планируют они движухи в том районе . Никак. Это их слабое место. Вот откуда сумрачность на лицах Ленгли.
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10 мин.
ОТ
Олег Тимофеев
Вова это нает но тянет соли по плечу.
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9 мин.
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