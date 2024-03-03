«Долгожданные мартовские коты» поселились в арт-пространстве Большого ГУМа

Весна, пробуждение природы и . мартовские коты. Без них и весна не весна. Уже четвертый год подряд в арт-пространстве Большого ГУМа Angelis gallery vl 2 марта открылась выставка «Долгожданные мартовские коты» (0+), сообщает PRIMPRESS.