Два альтернативных сухопутных маршрута доступны для сообщения Крыма с новыми регионами РФ после подрыва Чонгарского моста — транспорт направляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп, сообщил нам министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.