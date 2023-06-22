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Два альтернативных сухопутных маршрута доступны для сообщения Крыма с новыми регионами РФ

Два альтернативных сухопутных маршрута доступны для сообщения Крыма с новыми регионами РФ после подрыва Чонгарского моста — транспорт направляется через пункты пропуска Армянск и Перекоп, сообщил нам министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

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