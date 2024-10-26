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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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24 октября в г.Минске на базе технического центра Ассоциации ´Белорусская федерация футбола´ состоялся Фестиваль школьных фут...

24 октября в г.Минске на базе технического центра Ассоциации ´Белорусская федерация футбола´ состоялся Фестиваль школьных фут...

24 октября в г.Минске на базе технического центра Ассоциации ´Белорусская федерация футбола´ состоялся Фестиваль школьных футбольных клубов в рамках республиканского проекта ´Мой школьный футбольный клуб´Команда ´Виктория´ ГУО ´Средняя школа 10 г.

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