24 октября в г.Минске на базе технического центра Ассоциации ´Белорусская федерация футбола´ состоялся Фестиваль школьных фут...

24 октября в г.Минске на базе технического центра Ассоциации ´Белорусская федерация футбола´ состоялся Фестиваль школьных футбольных клубов в рамках республиканского проекта ´Мой школьный футбольный клуб´Команда ´Виктория´ ГУО ´Средняя школа 10 г.
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