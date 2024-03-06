🍽 В кафе и ресторанах Южного берега Крыма «тайные покупатели» проверяют работу заведений Их задача — проверить наличие кассовых аппаратов и количество сотрудников в зале.
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🍽 В кафе и ресторанах Южного берега Крыма «тайные покупатели» проверяют работу заведений Их задача — проверить наличие кассовых аппаратов и количество сотрудников в зале.