Российские туристы застряли в Хургаде из-за неисправности самолета

Global Look Press/Tom Weller/dpa Российские туристы не смогли накануне вылететь из Хургады в Москву из-за неисправности самолета, сейчас они направляются домой, сообщил генконсул РФ в египетском городе Виктор Воропаев 18 августа.
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