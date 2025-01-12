Тренер Назаров: Овечкин поступил мужественно, заблокировав бросок

Российский тренер Андрей Назаров назвал мужественным поступок игрока "Вашингтона" Александра Овечкина, который заблокировал бросок по своим воротам, а потом убежал в атаку и забил шайбу в ворота "Нэшвилла", передает "Чемпионат".