Тренер Назаров: Овечкин поступил мужественно, заблокировав бросок

Российский тренер Андрей Назаров назвал мужественным поступок игрока "Вашингтона" Александра Овечкина, который заблокировал бросок по своим воротам, а потом убежал в атаку и забил шайбу в ворота "Нэшвилла", передает "Чемпионат".
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